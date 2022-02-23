Губерниев обеспокоен поощрением стукачества в США за информацию о «допинге в России»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на намерение США предоставлять вид на жительство информаторам о «допинге в России».

«Поощрять такое стукачество, которое может быть а-ля Родченков, не просто высосано из пальца, а придумано, сфабриковано... Тут такое пространство для того, чтобы начать топить людей...я даже боюсь представить. Насколько тщательно они будут факты проверять? Родченков — преступник, лжец, мы это знаем. Сейчас идет большое политическое столкновение, поэтому США принимают максимум попыток, чтобы выбить нас из колеи. Мы же в ответ должны наращивать экономические мускулы и избавляться от нефтяной иглы не на словах, а на деле», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее конгрессмен-демократ Стив Коэн внес соответствующий законопроект о выдаче вида на жительство за информацию о допинге в России. Глава USADA Трэвис Тайгарт, в свою очередь, заявил, что необходимо «поддерживать смелых людей, готовых рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта».