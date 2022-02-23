В Госдуме отреагировали на намерение США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» намерение США предоставлять вид на жительство информаторам о «допинге в России».

«Неужели будет достаточно просто свидетельских показаний, чтобы получить вид на жительство? Тут же нужно предъявить все доказательства. А они какими будут пользоваться? Нашли допинг на Олимпиаде у спортсменов из разных стран. И ни одного слова. Они и не скажут ни единого слова, к сожалению. Удивительно, что теперь за такое дают вид на жительство. Это за гранью. Они прекрасно знают, что наша сборная чистая. Остается только подтасовывать факты, вести информационную борьбу. Они создают такое впечатление для своих людей. Якобы в России есть допинг и есть, кому сдавать. Только покажите статистику, сколько дисквалифицировано в России и сколько в других странах. И вы сами все поймете», — сказала Журова «СЭ».

Ранее конгрессмен-демократ Стив Коэн внес соответствующий законопроект о выдаче вида на жительство за информацию о допинге в России. Глава USADA Трэвис Тайгарт, в свою очередь, заявил, что необходимо «поддерживать смелых людей, готовых рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта».