В России за сутки выявлено 132 998 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 132 998 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализировано 8632 человека — на 47,2 процента меньше, чем 23 февраля. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 136 433 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (8742), Красноярском крае (5121), Новосибирской области (4529), Пермском крае (4408) и Республике Башкортостан (4196). В Москве за сутки выявлено 4730 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 928 568 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 348 578 летальных исходов, выздоровел 12 972 661 человек.