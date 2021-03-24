Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал позицию бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна, ставшего лицом рекламной кампании «Альфа-Банка».

«Я поддерживаю Хабиба и всех, кто выступил против Моргенштерна! Надо запрещать подобные выступления. Должна быть цензура, которая будет отсеивать все лишнее. Чтобы не было вот таких примеров. А то молодежь это все слушает и впитывает в себя. Что я хочу сказать Моргенштерну? Чтобы он следил за своим поведением. Надо думать о будущем страны, а не о том, как заработать деньги», — сказал Немков «СЭ».

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна.

24 марта российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что нужно создать специальный орган, чтобы «чистить всю эту грязь с экранов».

(Владислав Флегонтов)