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Губерниев: «Думаю, мы еще замутим что-нибудь с Бузовой, споем какую-нибудь песню»

Губерниев заявил, что планирует записать с Бузовой совместную песню
09:47
Дмитрий Губерниев. Фото Global Look Press
Дмитрий Губерниев. Фото Global Look Press
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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что хочет записать совместную песню с известной ведущей и певицей Ольгой Бузовой.

«Безусловно, иногда я хайпую, что говорить. Вот до сих пор обсуждают историю с Бузовой. Не скрою, это был троллинг, провокация. Хотя я этого делать не собирался, просто среагировал на какие-то ее слова. Но Ольга не первый день на телевидении, и я рассчитывал на адекватную реакцию. Ведущий, шоумен должен держать удар. Она могла, например, перевести все в шутку, ответить в том же стиле. А вместо этого обиделась, расплакалась, стала давить на жалость. Я считаю, это непрофессионально. Но, думаю, мы еще с ней что-нибудь вместе замутим, какую-нибудь песню споем», — цитируют «7 дней» Губерниева.

Напомним, в июне во время прямого эфира Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его дном.

Дополнительная информация:

https://7days.ru/stars/privatelife/dmitriy-guberniev-v-okhranniki-ya-popal-blagodarya-krasnomu-diplomu.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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