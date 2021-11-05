Может ли коронавирус лишить россиян Нового года. Отвечает врач-инфекционист

Врач-инфекционист Илья Акинфиев высказал мнение, что условия празднования Нового года в России будут зависеть от количества госпитализированных COVID-больных. По его словам, новые ограничения в стране введут в случае максимального использования коечного фонда.

«На эпидемиологические мероприятия не влияет количество новых случаев заражения, — цитирует Акинфеева URA.RU. — Есть единственный фактор, при котором вносятся какие-либо изменения, — это количество госпитализированных пациентов и свободных коек. Если коечный фонд будет до определенного процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников».

Он добавил, что ноябрьские COVID-каникулы в стране были объявлены из-за резкого сокращения коечного фонда.

«Власти Москвы и многих регионов были вынуждены в настоящее время ввести нерабочие дни, потому что резко уменьшилось количество свободных коек. В будущем, думаю, нерабочие дни не будут вводиться, так как это достаточно тяжело для экономики. Людей, скорее всего, будут переводить на удаленную работу», — добавил Акинфиев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не будут продлевать карантинные меры из-за коронавируса. Указом президента нерабочие дни установлены с 30 октября по 7 ноября. При этом на COVID-каникулах до 12 ноября остаются Курская и Челябинская области. До 14 ноября режим нерабочих дней продлен в ХМАО.