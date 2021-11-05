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В России за сутки выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом

11:15
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Московской области (2835), Самарской области (1610) и Воронежской области (798).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 714 595 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3840

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное