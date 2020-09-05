Главное о коронавирусе в России и мире на 5 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 379 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (671), Санкт-Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154) и Ростовской области (144).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек.

— В мэрии Москвы сообщили, что первая партия вакцины от коронавируса поступила в три московские поликлиники.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 5 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 26 799 536.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 389 057 человек. Далее идут Бразилия (4 091 801) и Индия (4 023 179).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (192 111), Бразилия (125 584), Индия (69 635) и Мексика (66 851).

— В США надеются получить вакцину от коронавируса до конца октября, сообщил президент государства Дональд Трамп. По словам Трампа, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков получит результаты испытаний препарата.