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Главное о коронавирусе в России и мире на 4 сентября: статистика и факты

11:15
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1549), Санкт-Петербурге (1494), Московской области (756), Свердловской области (512) и Ростовской области (479).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 993 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 186 407 летальных исходов, выздоровели 6 255 475 человек.

— Последствием перенесенного коронавируса COVID-19 может стать тяжелое заболевание почек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 4 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 220 677 121.

Первое место по числу зараженных занимают США — 40 703 674 человека. Далее идут Индия (32 945 907) и Бразилия (20 856 060).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 664 935. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (582 753) и Индия (440 256).

— В Болгарии с 7 сентября по 31 октября вводят новые ограничения в рамках борьбы с пандемией. В частности, в стране закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в помещениях будут проводиться без зрителей.

— Премьер Таиланда на ВЭФ призвал к признанию сертификатов вакцинации, чтобы помочь туризму. Прают Чан-Оча отметил, что «для многих туризм — это один из ключевых двигателей развития экономики».

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Сергей Разин все материалы автора

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