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В России за сутки выявили 18 645 новых случаев коронавируса

11:05
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1542), Санкт-Петербурге (1357), Московской области (826), Свердловской области (517) и Ростовской области (480).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 200 летальных исходов, выздоровел 6 270 731 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3514

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Иван Торопцев все материалы автора

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