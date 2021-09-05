В России за сутки выявили 18 645 новых случаев коронавируса
11:05
За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1542), Санкт-Петербурге (1357), Московской области (826), Свердловской области (517) и Ростовской области (480).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 200 летальных исходов, выздоровел 6 270 731 человек.
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