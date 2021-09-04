В России за сутки выявили 18 780 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1549), Санкт-Петербурге (1494), Московской области (756), Свердловской области (512) и Ростовской области (479).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 993 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 186 407 летальных исходов, выздоровели 6 255 475 человек.