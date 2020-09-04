Главное о коронавирусе в России и мире на 4 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 5 812 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (692), Санкт-Петербурге (193), Московской области (164), Нижегородской области (145) и Ростовской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровело 832 747 человек.

— С 4 сентября в Москве разрешили проводить выставки и конгрессы. Мероприятия можно проводить, учитывая требования Роспотребнадзора по соблюдению мер безопасности.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 4 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 26 476 316.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 335 244 человека. Далее идут Бразилия (4 046 150) и Индия (3 936 747).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (191 058), Бразилия (124 729), Индия (68 569) и Мексика (66 329).

— Глава МИД Мексики сообщил, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране могут начаться в октябре.