Главное о коронавирусе в России и мире на 4 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031), Московской области (569), Нижегородской области (417) и Архангельской области (389).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.

— Власти Москвы выделят 10 миллиардов рублей на вакцинацию от коронавируса.

— ТРЦ «Ереван Плаза» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер профилактики коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 4 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 47 889 194.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 693 632 человека. Далее идут Индия (8 313 876) и Бразилия (5 567 126).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 238 656. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (160 548) и Индия (123 650).

— Правительство Аргентины закупит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

— Число госпитализированных с коронавирусом в Чехии за октябрь выросло в 7 раз — с 1 028 до 7 486 человек.