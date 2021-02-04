Главное о коронавирусе в России и мире на 4 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг 4 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 095), Санкт-Петербурге (1 571), Московской области (831), Нижегородской области (471) и Воронежской области (371).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 4 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 104 947 563.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 150 457 человек. Далее идут Индия (10 791 123) и Бразилия (9 339 921).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 461 930. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (227 592) и Индия (154 742).

— Ужесточены правила въезда в ЕС, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Разрешены только «необходимые» поездки, для них требуется предъявить свежий ПЦР-тест. Однако право на такие поездки также могут ограничивать властями страны.

— В Нидерландах продлили локдаун до 2 марта из-за британского штамма SARS-CoV-2. Почти полный локдаун был введен 15 декабря. В стране не работают все магазины, за исключением продовольственных.

— Чехия стала 20-й страной с количеством выявленных случаев более 1 миллиона. На сегодняшний день почти каждый десятый человек в Чешской Республике заразился коронавирусом.