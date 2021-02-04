Москвичам пообещали сильнейшие за 10 лет морозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 февраля, предупредил жителей Москвы о том, что на следующей неделе наступят морозы, каких не было последние 10 лет.

«В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится плюс включается радиационное выхолаживание. Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Тишковец также отметил, что 10 февраля температура достигнет «глубочайшего дна». Днем температура воздуха может опуститься до минус 21, ночью — минус 20-30.

Похолодание начнется в конце текущей неделе. Температура опустится до минус 9-14, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Также местами может пройти снег.