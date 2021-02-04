По состоянию на четверг 4 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 095), Санкт-Петербурге (1 571), Московской области (831), Нижегородской области (471) и Воронежской области (371).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек.