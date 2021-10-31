Главное о коронавирусе в России и мире на 31 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

В России в очередной раз зафиксирован суточный антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597), Московской области (2737), Самарской области (1458) и Нижегородской области (799).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человек.

— В России вновь зафиксирован суточный антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом (40 993).

— Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации от коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 31 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 247 224 313.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 799 970 человек. Далее идут Индия (34 273 300) и Бразилия (21 804 094).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 766 117. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (607 764) и Индия (458 219).

— В Армении с 1 ноября вводится обязательный масочный режим на открытом воздухе.

— Пекин усилил противоэпидемические меры после выявления новых случаев заражения коронавирусом в городе. Власти района Чанпин приостановили работу 23 организаций за несоблюдение противоэпидемических мер.