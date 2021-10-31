Каладзе станет первым мэром Тбилиси, избранным на второй срок
12:52
Бывший защитник «Милана» и представитель правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 55,6% голосов во втором туре выборов мэра Тбилиси, сообщили в воскресенье в Центральной избирательной комиссии после обработки 100 процентов бюллетеней.
Конкурент Каладзе от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия набрал 44,4% голосов.
Таким образом, Каладзе станет первым мэром грузинской столицы, избранным на второй срок.
Каладзе играл за «Милан» с 2001 по 2010 год. В составе итальянского клуба он становился чемпионом Италии и двукратным победителем Лиги чемпионов.
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