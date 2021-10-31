В России в очередной раз зафиксирован суточный антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
12:35
За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Данный показатель является суточным антирекордом для страны за весь период пандемии.
Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597), Московской области (2737), Самарской области (1458) и Нижегородской области (799).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человек.
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