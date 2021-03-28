Тактаров: «Ничего не думаю про Моргенштерна. Даже не знаю, кто это такой»
Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал позицию бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна.
— Ничего не думаю про Моргенштерна. Не знаю даже, кто это такой. Я уехал на съемки в конце сентября — сначала на Украину, потом в Канаду, Америку, Мексику. Это все мимо меня прошло. Он когда стал знаменит-то?
— Почему наши бойцы наезжают на современного хип-хоп исполнителя?
— У всех своя мотивация.
Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. После выхода рекламы с участием популярного исполнителя ряд спортсменов раскритиковали действия рэпера.
(Константин Колмаков)
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