Главное о коронавирусе в России и мире на 27 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 682 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 918), Санкт-Петербурге (3 687), Московской области (1 058), Нижегородской области (459) и Свердловской области (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 человека.

— Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 до 2022 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

— Власти пока оставят заблокированными студенческие проездные в Москве, так как разблокирование может кратно увеличить число поездок на общественном транспорте.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 27 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 61 331 706.

Первое место по числу зараженных занимают США — 13 248 922 человека. Далее идут Индия (9 309 871) и Бразилия (6 204 570).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 269 560. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (171 497) и Индия (135 752).

— Правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 31 января 2021 года и ввело дополнительные ограничения. До 21 декабря прекращается работа образовательных учреждений; отменяются конференции, спортивные и культурные мероприятия; закрываются крупные ТЦ. Рестораны и кафе работают только на доставку продуктов.

— Власти Испании планируют сохранить обязательный масочный режим в общественных местах на протяжении всего 2021 года даже после получения вакцины от коронавируса.

— Полиция столичной индийской территории Дели применила на границе штата слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрации фермеров, направляющихся в Нью-Дели для проведения марша протеста. Полиция также заявила протестующим, что в связи с распространением коронавируса в Дели запрещены любые митинги и массовые собрания.