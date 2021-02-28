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В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По состоянию на воскресенье, 28 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 737), Санкт-Петербурге (939), Московской области (617), Нижегородской области (387) и Воронежской области (295).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровело 3 811 797 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2529

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