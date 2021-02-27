В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса

В Швейцарии как минимум 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса, информирует орган надзора за рынком лекарств Swissmedic 26 февраля.

Однако, как отмечается, невозможно установить, стала ли причиной смерти вакцина. Средний возраст этих людей составлял 86 лет, а у большинства из них уже были серьезные заболевания.

По данным Swissmedic, всего было изучено 364 случая о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации.

199 из них связаны с американским препаратом от фирмы Pfizer, а 154 — с другой американской вакциной от Moderna. Среди всех случаев 95 были серьезными реакциями организма на прививку, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 вышеупомянутых летальных исходов.