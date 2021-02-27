В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса
В Швейцарии как минимум 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса, информирует орган надзора за рынком лекарств Swissmedic 26 февраля.
Однако, как отмечается, невозможно установить, стала ли причиной смерти вакцина. Средний возраст этих людей составлял 86 лет, а у большинства из них уже были серьезные заболевания.
По данным Swissmedic, всего было изучено 364 случая о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации.
199 из них связаны с американским препаратом от фирмы Pfizer, а 154 — с другой американской вакциной от Moderna. Среди всех случаев 95 были серьезными реакциями организма на прививку, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 вышеупомянутых летальных исходов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-ch-update.html
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