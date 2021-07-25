Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Tokyo 2020
Новости   //    Общество

Главное о коронавирусе в России и мире на 25 июля: статистика и факты

11:36
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Фото AFP
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Фото AFP
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 9,8 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 678 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3406), Московской области (2191), Санкт-Петербурге (1934), Нижегородской области (534) и Свердловской области (491).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 25 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 194 434 020.

Первое место по числу зараженных занимают США — 35 184 671 человек. Далее идут Индия (31 371 901) и Бразилия (19 670 534).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 626 713. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (549 500) и Индия (420 585).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио
В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Играх в Токио
Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд