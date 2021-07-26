В России за сутки выявили 23 239 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 9,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 727 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 200 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2629), Московской области (2161), Санкт-Петербурге (1929), Нижегородской области (529) и Свердловской области (494).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 601 летальный исход, выздоровели 5 506 834 человека.