Главное о коронавирусе в России и мире на 22 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 117 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 555), Московской области (1 871), Санкт-Петербурге (1 065), Нижегородской области (269) и Республике Бурятия (247).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 человек.

— Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом ревакцинация от инфекции неизбежна.

— Главный ревматолог Москвы Алена Загребнева заявила о возможности коронавируса вызвать волчанку.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 22 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 179 556 810.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 419 838 человек. Далее идут Индия (29 977 861) и Бразилия (17 969 806).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 617 463. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (502 817) и Индия (389 302).

— В Индии началась вакцинация от COVID-19 всего взрослого населения. Индийское правительство будет закупать 75 процентов производящихся в стране вакцин и распределять их между штатами.

— Эстония разрешила вакцинированным россиянам въезжать в страну.