В Москве запретили проведение спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек
С сегодняшнего дня, 22 июня, вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей», — сказал Собянин.
Как отмечается, фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.
В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако рекомендуется их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.
С другими нововведениями в связи с распространениям коронавируса в Москве можно ознакомиться на сайте Сергея Собянина.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vremennyi-poryadok-posescheniya-restoranov-i-drugie-resheniya-22-06-21
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