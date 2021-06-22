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В Москве запретили проведение спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек

15:30

С сегодняшнего дня, 22 июня, вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей», — сказал Собянин.

Как отмечается, фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако рекомендуется их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

С другими нововведениями в связи с распространениям коронавируса в Москве можно ознакомиться на сайте Сергея Собянина.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vremennyi-poryadok-posescheniya-restoranov-i-drugie-resheniya-22-06-21

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