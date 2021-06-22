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В России за сутки выявили менее 17 тысяч новых случаев коронавируса

11:20
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 117 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 555), Московской области (1 871), Санкт-Петербурге (1 065), Нижегородской области (269) и Республике Бурятия (247).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 человек.

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