Главное о коронавирусе в России и мире на 20 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274), Московской области (2590), Самарской области (930) и Нижегородской области (728).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 20 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 242 418 924.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 996 507 человек. Далее идут Индия (34 108 996) и Бразилия (21 664 879).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 748 652. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (603 902) и Индия (452 684).

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