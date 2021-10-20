В России за сутки зафиксировали 34 073 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274), Московской области (2590), Самарской области (930) и Нижегородской области (728).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.