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В России за сутки зафиксировали 34 073 новых случая заражения коронавирусом

20 октября, 11:35
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274), Московской области (2590), Самарской области (930) и Нижегородской области (728).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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