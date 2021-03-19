Произошел глобальный сбой в работе WhatsApp и Instagram
В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошли глобальные сбои. На данный момент Instagram выдает ошибку 5xx («ошибка сервера»), WhatsApp не отправляет сообщения. Причины проблем пока не называются.
По информации из других социальных сетей и данным сервиса Downdetector, сбои в работе Instagram начались с 20.00 (по мск). Об этом сообщали пользователи из США, Германии, Италии, Словакии, Чехии и России.
О проблемах в работе WhatsApp сообщило более 10 тысяч человек. Наибольшее число неполадок в России выявлено в районе Москвы и Санкт-Петербурга.
Пользователи Twitter с юмором отреагировали на неполадки в работе сервисов:
Instagram down ?— 433 (@433) March 19, 2021
WhatsApp down ?
Twitter: pic.twitter.com/LQhrSuTLEK
WhatsApp people coming to Twitter to post WhatsApp down#whatsappdown pic.twitter.com/JRlUyHn8gm— Dr. Alemz??? (@Alemzzzzz) March 19, 2021
everyone on twitter while instagram and whatsapp are down #instagramdown pic.twitter.com/L4G55pC9Xl— Kuroko (@astaii_) March 19, 2021
Every person when Instagram and WhatsApp stops working:#instagramdown ? pic.twitter.com/GVjEon5KtI— ney. (@Lukittaa_) March 19, 2021
Инстаграм и WhatsApp упали и отдыхают.#Instagram #WhatsApp pic.twitter.com/lzF3ZUxCRb— Ан(т)он (@rockkini) March 19, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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