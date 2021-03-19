Произошел глобальный сбой в работе WhatsApp и Instagram

В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошли глобальные сбои. На данный момент Instagram выдает ошибку 5xx («ошибка сервера»), WhatsApp не отправляет сообщения. Причины проблем пока не называются.

По информации из других социальных сетей и данным сервиса Downdetector, сбои в работе Instagram начались с 20.00 (по мск). Об этом сообщали пользователи из США, Германии, Италии, Словакии, Чехии и России.

О проблемах в работе WhatsApp сообщило более 10 тысяч человек. Наибольшее число неполадок в России выявлено в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на неполадки в работе сервисов:

Instagram down ?

WhatsApp down ?

Twitter: pic.twitter.com/LQhrSuTLEK — 433 (@433) March 19, 2021

WhatsApp people coming to Twitter to post WhatsApp down#whatsappdown pic.twitter.com/JRlUyHn8gm — Dr. Alemz??? (@Alemzzzzz) March 19, 2021