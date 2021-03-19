Новости
Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Произошел глобальный сбой в работе WhatsApp и Instagram

20:41
Instagram. Фото AFP
Instagram. Фото AFP

В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошли глобальные сбои. На данный момент Instagram выдает ошибку 5xx («ошибка сервера»), WhatsApp не отправляет сообщения. Причины проблем пока не называются.

По информации из других социальных сетей и данным сервиса Downdetector, сбои в работе Instagram начались с 20.00 (по мск). Об этом сообщали пользователи из США, Германии, Италии, Словакии, Чехии и России.

О проблемах в работе WhatsApp сообщило более 10 тысяч человек. Наибольшее число неполадок в России выявлено в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на неполадки в работе сервисов:

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...