Главное о коронавирусе в России и мире на 19 июня: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 17,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 684 человека.
В Москве зафиксирован абсолютный максимум новых случаев коронавируса — заболели за сутки 9 120 человек. В Московской области — 1 456, в Санкт-Петербурге — 996, в Нижегородской области — 231.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.
— Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения России с Турцией с 22 июня.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 19 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 178 635 077.
Первое место по числу зараженных занимают США — 34 393 269 человек. Далее идут Индия (29 823 546) и Бразилия (17 802 176).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 616 920. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (498 621) и Индия (385 167).
— Правительство ЮАР решило задействовать армию для противодействия третьей волне COVID-19. Военные помогут в развертывании коек для больных и в обеспечении контроля за соблюдением населением сантитарных мер.
— Саудовская Аравия ввела обязательную COVID-регистрацию для въезжающих в страну. Регистрацию в системе нужно пройти еще до вылета в направлении страны, предоставив данные о наличии прививок и другую релевантную информацию.
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