В России за сутки выявили 17 906 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 684 человека.

В Москве зафиксирован абсолютный максимум новых случаев коронавируса — заболели за сутки 9 120 человек. В Московской области — 1 456, в Санкт-Петербурге — 996, в Нижегородской области — 231.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.