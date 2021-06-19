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В России за сутки выявили 17 906 новых случаев коронавируса

11:45
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 684 человека.

В Москве зафиксирован абсолютный максимум новых случаев коронавируса — заболели за сутки 9 120 человек. В Московской области — 1 456, в Санкт-Петербурге — 996, в Нижегородской области — 231.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.

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Сергей Разин все материалы автора
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