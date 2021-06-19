В Москве побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
13:10
За последние сутки в Москве выявлено 9 120 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Предыдущий максимум был установлен днем ранее — 9 056 человек. За последние сутки по России зафиксировано 466 летальных исходов, полностью выздоровели 10 684 человека.
Всего в Москве зафиксировано 1 278 265 случаев заражения коронавирусом. 1 113 794 человека выздоровели, 21 352 умерло.
На сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.
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