В Москве побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в Москве выявлено 9 120 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Предыдущий максимум был установлен днем ранее — 9 056 человек. За последние сутки по России зафиксировано 466 летальных исходов, полностью выздоровели 10 684 человека.

Всего в Москве зафиксировано 1 278 265 случаев заражения коронавирусом. 1 113 794 человека выздоровели, 21 352 умерло.

На сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.