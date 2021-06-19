Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Москве побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

13:10
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в Москве выявлено 9 120 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Предыдущий максимум был установлен днем ранее — 9 056 человек. За последние сутки по России зафиксировано 466 летальных исходов, полностью выздоровели 10 684 человека.

Всего в Москве зафиксировано 1 278 265 случаев заражения коронавирусом. 1 113 794 человека выздоровели, 21 352 умерло.

На сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
«Беспрецедентный случай на Евро!» В Хорватии и Англии возмущены работой испанских арбитров
Португалия — Германия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное