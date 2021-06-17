Главное о коронавирусе в России и мире на 17 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 205 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 195), Московской области (1 208), Санкт-Петербурге (946), Республике Бурятия (217) и Нижегородской области (207).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации 60 процентов работающих в сферах услуг, торговли, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, образования и культуры. До 15 июля сотрудники данных сфер должны получить первую дозу прививки, до 15 — вторую дозу.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 17 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 177 842 616.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 365 985 человек. Далее идут Индия (29 700 313) и Бразилия (17 629 714).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 616 150. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (493 837) и Индия (381 931).

— Власти Франции приняли решение смягчить карантин на территории страны. С 17 июня отменено обязательное ношение масок на улице, с 21 июня будет отменен комендантский час.