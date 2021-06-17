В России за сутки выявлено 14 057 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 205 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 195), Московской области (1 208), Санкт-Петербурге (946), Республике Бурятия (217) и Нижегородской области (207).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.