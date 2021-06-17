Керчь затопило из-за сильных дождей, городской стадион превратился в «бассейн»

В Керчи произошло наводнение из-за сильных дождей, сообщает 17 июня Керчь.ФМ. Вышла из берегов река Мелек-Чесме. Затопленным оказался городской стадион. Поток воды вырвал футбольные ворота. Местные жители публикуют в сети видео о ситуации в городе.

Из-за проливных дождей в Крыму затопило больше 250 домов, без электричества остались больше 40 тысяч человек. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации.

Стадион имени 50 лет Октября — главная арена Керчи. Он был построен в 1967 году. Несколько раз был реконструирован. Вместимости арены — 10 тысяч зрителей.

Из-за ситуации в Керчи «скорые помощи» приведены в режим повышенной готовности. Затопленным, в частности, остается центр города.