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Керчь затопило из-за сильных дождей, городской стадион превратился в «бассейн»

19:35
Стадион в Керчи. Фото Offnews, Twitter
Стадион в Керчи. Фото Offnews, Twitter

В Керчи произошло наводнение из-за сильных дождей, сообщает 17 июня Керчь.ФМ. Вышла из берегов река Мелек-Чесме. Затопленным оказался городской стадион. Поток воды вырвал футбольные ворота. Местные жители публикуют в сети видео о ситуации в городе.

Из-за проливных дождей в Крыму затопило больше 250 домов, без электричества остались больше 40 тысяч человек. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации.

Стадион имени 50 лет Октября — главная арена Керчи. Он был построен в 1967 году. Несколько раз был реконструирован. Вместимости арены — 10 тысяч зрителей.

Из-за ситуации в Керчи «скорые помощи» приведены в режим повышенной готовности. Затопленным, в частности, остается центр города.

Дополнительная информация:

https://kerch.fm/2021/06/17/na-stadione-v-kerchi-potokom-vody-vyrvalo-vorota.html?__cf_chl_jschl_tk__=13819fdac32aab8657b182550c925a6df63f52d8-1623947181-0-AchJ0AbRDscfahuCCeJSWPd30Bq_hmb5WcmLiF_xCGtU_Yead0XyGYuWf5IcLYnB6K2bpIUTU9YMgg7FjX-zT6-5ZLnnbasxgU2

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