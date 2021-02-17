Главное о коронавирусе в России и мире на 17 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 17 февраля, за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 282), Санкт-Петербурге (1 103), Московской области (470), Нижегородской области (419) и Воронежской области (356).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 17 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 110 057 429.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 381 220 человека. Далее идут Индия (10 937 320) и Бразилия (9 921 981).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 499 991. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (240 983) и Мексика (175 986).

— ВОЗ рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку. В организации отметили, что после болезни иммунитет может оказываться недостаточно сильным. Это касается прежде всего бессимптомных носителей.

— Вакцинацию в Рио-де-Жанейро приостановят из-за дефицита вакцин. Мэр города отметил, что на данный момент прививки сделали около 245 тыс. жителей.

— В США зафиксировали минимальный суточный прирост новых случаев за последние четыре месяца — 53 883.