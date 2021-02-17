По состоянию на среду, 17 февраля, за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 282), Санкт-Петербурге (1 103), Московской области (470), Нижегородской области (419) и Воронежской области (356).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.