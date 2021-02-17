Валерий Газзаев рассказал о законе по блокировке сайтов за клевету

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал «СЭ» о законопроекте о порядке внесудебной блокировки клеветнических сообщений в интернете.

«Согласно тексту законопроекта гражданин может обратиться в прокуратуру с просьбой принять меры по удалению информации или клеветы. Для этого необходимо предоставить просто страницу сайта в интернете. В течение 10 дней прокуратура обязана провести проверку. Если нарушение подтверждается, генпрокуратура обращается в Роскомнадзор с требованием удалить порочащие честь и достоинство гражданина информацию и клевету. А Роскомнадзор должен уведомить владельца сайта на русском и английском языке».

Также Газзаев напомнил, что сейчас Генпрокуратура может инициировать блокировку в интернете информации, которая в неприличной форме оскорбляет честь и достоинство человека.

«В то же время информация может быть признана порочащей честь и достоинство человека по решению суда. Тогда это считается либо уголовным преступлением по статье о клевете, либо назначается пересмотр в гражданском порядке. Все это делается, чтобы защитить честь и достоинство человека, а также деловую репутацию. В 2020 году наказание за клевету, распространенную в интернете, было увеличено до двух лет лишения свободы. Так что этот законопроект написан для чистоты, он дает возможность любому гражданину обратиться в прокуратуру для восстановления своей репутации. Сейчас пытаются написать много гряз ради хайпа, мы не должны этого допускать», — сказал Газзаев «СЭ».

Авторы законопроекта № 1113081-7 — депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Валерий Газзаев.

(Сергей Федоров)