Главное о коронавирусе в России и мире на 16 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 33 208 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 883 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088), Московской области (2403), Самарской области (838) и Нижегородской области (706).

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 16 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 240 897 574.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 738 585 человек. Далее идут Индия (34 053 573) и Бразилия (21 627 476).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 743 880. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (602 727) и Индия (452 010).

— Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет.

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