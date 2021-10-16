В России за сутки более тысячи человек умерло от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 33 208 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 883 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088), Московской области (2403), Самарской области (838) и Нижегородской области (706).