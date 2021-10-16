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В России за сутки более тысячи человек умерло от коронавируса

11:25
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 33 208 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 883 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088), Московской области (2403), Самарской области (838) и Нижегородской области (706).

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Сергей Разин все материалы автора

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