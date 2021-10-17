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В России зафиксировали новый максимум случаев коронавируса за сутки

11:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Это новый максимум случаев коронавируса за сутки в стране за весь период пандемии.

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323), Московской области (2759), Самарской области (896) и Нижегородской области (711).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3709

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное