Главное о коронавирусе в России и мире на 15 сентября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 475 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206), Ростовской области (165), Московской области (151) и Нижегородской области (139).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.
— Мэр Москвы Сергей Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве. «Никаких дополнительных ограничений, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать», — заявил глава столицы.
— Российские медики получат стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом за сентябрь 2020 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Главное в мире
По данным Worldometers на день 15 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 29 450 238.
Первое место по числу зараженных занимают США — 6 749 289 человек. Далее идут Индия (4 930 236) и Бразилия (4 349 544).
По числу смертей от коронавируса также лидируют США (199 000), Бразилия (132 117), Индия (80 808) и Мексика (71 049).
— Бывший премьер-министр Италии и экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони вылечился от коронавируса и выписался из больницы.
— Исполнительный директор Индийского института сывороток Адар Пунавалла заявил, что произвести достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества невозможно до 2024 года.