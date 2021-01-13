Главное о коронавирусе в России и мире на 13 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 320), Санкт-Петербурге (3 003), Московской области (1 189), Нижегородской области (456) и Ростовской области (389).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России в январе стабилизировалась. По ее словам, в четверти российских регионов отмечается снижение заболеваемости.

— Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 13 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 92 058 398.

Первое место по числу зараженных занимают США — 23 369 732 человека. Далее идут Индия (10 495 816) и Бразилия (8 195 637).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 389 621. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (204 726) и Индия (151 564).

— Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. 72-летний политик отменил все публичные выступления и мероприятия, он находится на самоизоляции в официальной резиденции в Лиссабоне.

— Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уровень заболеваемости в стране втрое выше условно безопасного. По ее словам, локдаун в Германии может быть продлен до конца марта в случае, если не удастся остановить распространение нового штамма коронавируса.