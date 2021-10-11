Главное о коронавирусе в России и мире на 11 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 957 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 460 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5002), Санкт-Петербурге (2931), Московской области (2184), Самарской области (705) и Нижегородской области (658).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

— В Республике Алтай обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для работников промышленности и организаторов массовых мероприятий.

— В Хакасии посещение заведений общепита, культуры и спорта будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел коронавирусом.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 11 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 238 708 373.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 204 373 человек. Далее идут Индия (33 971 607) и Бразилия (21 575 820).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 733 575. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (601 047) и Индия (450 814).

— В ВОЗ считают, что человечество прошло почти 60 процентов пути в борьбе с COVID-19.

— Премьер Малайзии снял ограничения на поездки по стране. Такое решение принято на фоне вакцинации почти 90 процентов взрослых жителей государства от коронавируса.

— Во Франции задержали посетителя больницы, воспользовавшегося санитарным QR-кодом президента страны Эммануэля Макрона. Полиция оштрафовала нарушителя на 135 евро.