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Стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали на Twitch, в Instagram и TikTok по неизвестным причинам

Популярную стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали на Twitch, в Instagram и TikTok
11 октября, 13:55

Стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали в популярных соцсетях по неизвестным причинам. Девушка забанена на Twitch, в Instagram и TikTok.

В скором времени она планирует проводить трансляции на YouTube.

«Меня везде заблокировали. Странное чувство. Во мне так много энергии, но мало места, где ею можно поделиться. Думаю, буду тренироваться и снимать видео на YouTube все выходные. В финансовом плане у меня все прекрасно», — сказала Сирагу.

Неделю назад сообщалось, что Amouranth — самая просматриваемая стримерша сентября.

Дополнительная информация:

https://cq.ru/news/streaming/amouranth-zabanili-na-twitch-v-instagram-i-tiktok-devushka-planiruet-pereiti-na-youtube

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Виктория Кравченко все материалы автора

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