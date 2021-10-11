Стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали на Twitch, в Instagram и TikTok по неизвестным причинам

Стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали в популярных соцсетях по неизвестным причинам. Девушка забанена на Twitch, в Instagram и TikTok.

В скором времени она планирует проводить трансляции на YouTube.

«Меня везде заблокировали. Странное чувство. Во мне так много энергии, но мало места, где ею можно поделиться. Думаю, буду тренироваться и снимать видео на YouTube все выходные. В финансовом плане у меня все прекрасно», — сказала Сирагу.

Неделю назад сообщалось, что Amouranth — самая просматриваемая стримерша сентября.