Стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали на Twitch, в Instagram и TikTok по неизвестным причинам
Популярную стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали на Twitch, в Instagram и TikTok
11 октября, 13:55
Стримершу Кейтлин Amouranth Сирагу заблокировали в популярных соцсетях по неизвестным причинам. Девушка забанена на Twitch, в Instagram и TikTok.
В скором времени она планирует проводить трансляции на YouTube.
«Меня везде заблокировали. Странное чувство. Во мне так много энергии, но мало места, где ею можно поделиться. Думаю, буду тренироваться и снимать видео на YouTube все выходные. В финансовом плане у меня все прекрасно», — сказала Сирагу.
Неделю назад сообщалось, что Amouranth — самая просматриваемая стримерша сентября.
Дополнительная информация:
https://cq.ru/news/streaming/amouranth-zabanili-na-twitch-v-instagram-i-tiktok-devushka-planiruet-pereiti-na-youtube
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