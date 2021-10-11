Россия обновила максимум по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки в 2021 году

За последние сутки в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Этот показатель стал рекордным в 2021 году. 24 декабря 2020-го был зафиксирован абсолютный максимум — 29 935.

Из них 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 957 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 460 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5002), Санкт-Петербурге (2931), Московской области (2184), Самарской области (705) и Нижегородской области (658).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.