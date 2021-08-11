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Создатель оксфордской вакцины заявил о невозможности создать коллективный иммунитет от коронавируса

08:58
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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Глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил о невозможности создания коллективного иммунитета от коронавируса.

«Проблема в том, что этот вирус не корь. Если 95 процентов населения вакцинированы против кори, то вирус не может распространяться среди населения. «Дельта» — вариант все еще может заражать людей, которые вакцинировались. А это означает, что каждый, кто еще не вакцинировался, в какой-то момент встретится с вирусом и мы не сможем ничего сделать, чтобы полностью остановить его распространение», — приводит The Guardian слова Полларда.

По словам специалиста, в данный момент нет свидетельств о необходимости введения третьей дозы вакцины, поскольку иммунная система привитого человека сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса даже через десятилетия, несмотря на снижение уровня антител.

По последним данным портала Worldometers, за весь период пандемии зафиксировано 204 800 030 случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 4 327 154 летальных исхода, выздоровели 183 930 694 человека.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/10/delta-variant-renders-herd-immunity-from-covid-mythical

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Иван Торопцев все материалы автора

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