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Глава ВОЗ заявил об опасной стадии пандемии коронавируса

08:18
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пандемия коронавируса остается в опасной стадии.

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле пандемии, она все еще остается в опасной фазе. Страны, у которых нет доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализаций и смертей. Все усугубляется появлением новых штаммов вируса», — сказал Гебрейесус во время заседания ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что единственным выходом из ситуации является оказание поддержки странам в распределении индивидуальных средств защиты, тестов и вакцин.

По последним данным Worldometers, с начала пандемии в мире зафиксировано 185 393 514 случаев коронавируса в 212 государствах. Зарегистрировано 4 009 283 летальных исхода, вылечились 169 736 766 человек.

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Иван Торопцев все материалы автора

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